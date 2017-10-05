T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bağımsızlık ilan etmesi beklenen Katalonya Parlamentosu'nun toplanmasına Anayasa Mahkemesi vetosu!

Toplantının "anayasayı ihlal" anlamına geleceğine hükmedildi

05 Ekim 2017 22:57

İspanya Anayasa Mahkemesi, olası bağımsızlık ilanını engellemek için Katalonya Parlamentosu'nun pazartesi günkü toplantısını askıya aldı.

Mahkeme, böyle bir toplantının "anayasayı ihlal" anlamına geleceğine hükmetti.

Kararla, İspanya'dan ayrılmaya karşı çıkan Katalonya Sosyalist Partisi'nin başvurusu haklı bulunmuş oldu.

Daha önce de İspanya Başbakanı Minister Mario Rajoy, Katalonya Özerk Bölgesi Yönetimi'nin Pazar günü yapılan tartışmalı referandumdan sonra bağımsızlık ilanı yönünde adım atılmaması konusunda uyarmıştı.

Anayasa Mahkemesi'nin daha önce İspanyol hükümetinin başvurusuyla referandumun yapılmasına karşı aldığı karar, Katalan liderler tarafından görmezden gelinmişti.

Referandumun organizatörleri oylamaya katılım oranının yüzde 42,2 olduğunu ve seçmenlerin yüzde 90'ının bağımsızlığa destek verdiğini saçıklamıştı.

Ancak nihai sonuçlar henüz açıklanmadı.

ETİKETLER

katalonyamahkemeanayasatoplantıparlamento

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24