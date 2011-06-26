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Bağımsız vekillere biber gazı

Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin düşürülmesi ve KCK tutuklusu vekillerin tahliye edilmemesi Şişli ilçesinde protesto edilmek istendi.

26 Haziran 2011 03:00

T24 - İstanbul'un Şişli ilçesinde tutuklu vekiller için düzenlenen gösteride olaylar çıktı. Polisin biber gazıyla yaptığı müdahaleden Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder ve Levent Tüzel de etkilendi. 

Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin düşürülmesi ve KCK tutuklusu vekillerin tahliye edilmemesi Şişli ilçesinde protesto edilmek istendi.

Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder ve Levent Tüzel'in de aralarında bulunduğu grup Şişli Camii önünde toplandı.

Taksim Meydanı'na yürüyerek, burada bir açıklama yapmak isteyen grup, çevik kuvvet ekiplerince engellendi.

Polis ile milletvekilleri arasında süren yürüme pazarlığı polisin müdahalesiyle sonuçlandı.

Polis, gruba biber gazıyla müdahale etti. Gazdan, milletvekilleri de etkilendi.

Sebahat Tuncel'in gazın etkisini limonla gidermeye çalıştığı kameralara yansıdı.

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