Bağımsız vekil, Meclis'ten çete yönetiyormuş

Akaryakıt kaçakçılığından tutuklanan eski Mardin bağımsız milletvekili Süleyman Bölünmez’in milletvekili olduğu ve ’Bana yetki verin kaçakçılığı 10 günde bitiririm’ dediği 2005 yılında, kaçakçılık şebekesini yönettiği ortaya çıktı.



2001’de ’akaryakıt kaçakçılığı’iddiasıyla 7 ay tutuklu kaldıktan sonra 2002’de Mardin’den bağımsız milletvekili seçilen Süleyman Bölünmez, 5 yıl süreyle dokunulmazlık zırhına büründü. Hakkındaki soruşturma dosyası ayrılan Bölünmez bu ayın başında Antalya polisinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı.



Bölünmez’le ilgili ilk soruşturmayı yürüten savcılık 11 kişi hakkındaki iddianame tamamlandı. 7’si tutuklu 11 sanık hakkında 6’şar yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıkların, Yunanistan’dan gelen akaryakıtın ‘bozuk çıktığını’ileri sürerek iade etmiş gibi gösterip iç piyasaya sürdükleri, böylece gümrük vergisi ödemedikleri hem de piyasaya sürerek ikinci kazanç elde ettiği belirtildi. Zanlıların 36 bin ton akaryakıtı iç piyasaya sürdükleri ve bu yolla devleti 80 milyon lira zarara uğrattıkları belirtildi.



O tarihte milletvekiliydi



İddianamede, kaçakçılık olaylarının Bölünmez’in milletvekili olduğu 2005 yılında gerçekleştiği bilgisine yer verildi. ”Soruşturma başladığında Süleyman Bölünmez milletvekili olduğundan hakkında herhangi bir iletişiminin dinlenmesi kararı alınmamıştır“ denilen iddianamede şu ifade yer aldı:



”Adamlarının telefonla yaptıkları görüşmelerde örgütün sevk ve idaresini yapmasından dolayı örgüt liderinin Süleyman Bölünmez olduğu kabul edilmiştir.“ Sanıkların yaptığı telefon konuşmasında o tarihte milletvekili olan Süleyman Bölünmez’in talimatlarıyla hareket ettikleri böylece ortaya çıkmış oldu. Bölünmez o tarihlerde, TBMM’de Akaryakıt Kaçakçılığını Araştırma Komisyonu’na ilginç bilgiler vermişti. Bölünmez’in sözleri tutanaklara şöyle geçti:



”Akaryakıtla mücadeleyi 10 gün içinde halletmeye hazırım. 10 gün içerisinde Türkiye’ye bir damla kaçak akaryakıt girmemesini sağlarım ama sizden yetki ve ilgi bekliyorum. Akaryakıt kaçakçılığından çok çeşitli yerler, kişiler, yöreler menfaat sağlıyor.Kaçakçılığın önlenmesi ile bütün musluklar kesilebilir. Bu kesilen vanalar karşısında durmak kolaysa, yapılır bu iş.“



Komisyon başkanı Vahit Kiler, Bölünmez’e ” 10 günden biz vazgeçtik. 20 olsun, 30 gün olsun. Bu formülü bize vereceksiniz “ demesi üzerine Bölünmez, tutanaklara yansımaması için formülü komisyon üyelerine ancak özel toplantıda anlatacağını belirtti.



Neyle suçlanıyor?



Moil’in sahibi olan Süleyman Bölünmez’le birlikte aynı davada , kardeşi Mehmet Murat Bölünmez, gemi şirketi sahibi Kemal Aras da tutuklu. Kaçakçılık Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na yapılan ihbarla ortaya çıkarıldı. İhbarda Yunanistan’dan işlenen petrol ürünlerinin Teodori Limanı’ndan yasal veya yasal olmayan yollardan Antalya ile Mersin Limanı’nda Malta bandıralı gemilerle getirildiği, bu işlemlerde Türkiye’de M-oil firmasının ve Bölünmez Petrolcülük A.Ş.’nin, Yunanistan’da ise Motor Oil (Hellas) Corinth Rafineries S.A.’nın kullanıldığı, çifte manifesto ve konşimento kullanılarak miktar yönünden farklı gösterilmek suretiyle veya akaryakıt ürünlerinin standartlara uygun değilmiş ve iade edilmiş gibi gösterilmek suretiyle kaçakçılık yapıldığı kaydedildi.



Savcılığın 15 sayfalık iddianamesinde, ilk 3 sayfada akaryakıt ithalinin nasıl yapıldığı anlatıldıktan sonra nasıl kaçakçılık yapıldığı maddelerle sıralandı. Bölünmez ve adamlarının akaryakıt kaçakçılığını nasıl yaptığını gösteren telefon görüşmeleri iddianamenin sayfalarına örnekler verilerek serpiştirildi.

