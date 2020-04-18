Bağımsız Türkiye Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti

Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim üyesi ve aynı zamanda Bağımsız Türkiye Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Mustafa Er geçirdiği iç kanama sonucu hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Er, BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın hayatını kaybetmesinin ardından, "Kavuşacağımız güne kadar emanetin emanetimizdir. Güle güle git babam" mesajını paylaşmıştı.

Mide kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Er, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İHA, haberinde, Mustafa Er'in BTP Genel Başkanı Haydar Baş’ın damadı olduğunu yazmıştı. Mustafa Er ise 3 gün önce Baş vefatının ardından sosyal medya hesabından, “Çok değerli büyüğüm, canından aziz bildiğim, muhterem Prof. Dr. Haydar Baş hocamı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. O ömrünü adadığı mevlasına ve sevdiklerine kavuştu. Bizi öksüz bıraktı, hasreti yüreğimizi dağladı. Kavuşacağımız güne kadar emanetin emanetimizdir. Yaktığın hak meşalesini ve ehlibeyt sevgisini sana kavuşuncaya kadar yolumuzu aydınlatacak. Güle güle git babam. Hasretle seni bekleyeceğim” ifadelerinde yer vermişti.

"Damadı değil, partimizin MYK üyesi"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Mustafa Er koronavirüs nedeniyle değil geçirdiği iç kanama nedeniyle vefat etmiştir. Kendisi Prof. Haydar Baş'ın damadı değil partimizin MYK üyesidir" ifadelerine yer verdi.