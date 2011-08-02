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BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ TUĞLUK'A HAPİS CEZASI  VAN (A.A)

02 Ağustos 2011 16:29

-BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ TUĞLUK'A HAPİS CEZASI  VAN (A.A) - 02.08.2011 - Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk, ''terör örgütü propagandası yapma'' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.  Alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 17 Mart 2010'da yaptığı konuşmadan dolayı özel yetkili Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğince yürütülen soruşturma kapsamında Van 3. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında dava açılan milletvekili Tuğluk'a ''terör örgütü propagandası yapma'' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi.

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