Bağımsız Kosova 1 yaşında

Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir Seydiu, kutlamalar kapsamında mecliste düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 17 Şubat 2008'de bağımsızlık ilanının, Kosova halkının bir asırlık çabasının sonunda mümkün olduğunu belirtti.Seydiu, bunu dünyada demokrasi ve özgürlüğe öncülük eden ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer demokratik ülkelerin yardımıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Seydiu, Kosova'nın 54 ülke tarafından tanındığını hatırlattı.Gelecek kuşaklara bağımsız bir Kosova bırakmanın gururunu yaşadıklarını belirten Seydiu, Kosova kurumlarının dünyadaki bütün ülkeler gibi yönetim sorumluluğunu üstlendiğini, bu arada demokratik bir anayasanın, milli marşın kabul edildiğini, Güvenlik Gücü'nün ve İstihbarat Ajansı'nın kurulduğunu, birçok ülkede büyükelçilik açıldığını, bölgede istikrar ve barışa katkı sunulduğunu kaydetti.Ülkesinin bağımsızlığının özellikle komşu ülkeler tarafından tanınmış olmasında duyduğu memnuniyeti dile getiren Seydiu, Sırbistan'ın Kosova'da istikrarsızlık yaratma politikasını sürdürdüğünü söyledi.Cumhurbaşkanı Seydiu, bütün yurttaşlarını Kosova'nın demokratik bir ülke olarak ilerlemesi için çaba harcamaya çağırdı.Meclis Başkanı Yakup Krasniçi de konuşmasında, Kosova'nın geçen yıl bağımsızlığına kavuşmasına destek olan ABD başta olmak üzere bütün ülkelere teşekkür etti.Kosova'yı diğer ülkelerin de tanımasını beklediklerini ve bütün ülkelerle dost ilişkilere önem verdiklerini belirten Krasniçi, Sırbistan'ı gerçekleri görerek Kosova'nın bağımsızlığını tanımaya çağırdı.Başbakan Haşim Taçi de Kosova'da bir yıl içinde her alanda tarihsel bir gelişme kaydedildiğini ifade etti. Taçi, Kosova'nın bağımsızlığında her yurttaşın hakkı olduğunu söyledi.Uluslararası Sivil Temsilci Pieter Feith de Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmekle dünyadaki demokratik ülkeler ailesine katıldığını belirtti ve Kosova'nın çok yönlü kalkınmasındaki başarısını kutladı.Kosova'da 9 Ocak 2009'da AB Misyonu'nun göreve başlamasıyla aynı zamanda demokrasiye, hukukun üstünlüğüne katkı sunma döneminin de başladığını ifade eden Feith, yurttaşların kültürel ve dini değerlerine saygı gösterilmesinin, ilgili yasaların uygulanmasının, reformların yapılmasının ve kurumların çalışmalarında şeffaflığın önemini vurguladı.Feith konuşmasını, Kosova'nın resmi dilleri Arnavutça, Sırpça ve İngilizce olarak "Doğum günü kutlu olsun" diyerek tamamladı.Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin de katıldığı törenin ardından başkent Priştine'deki kutlamalar, öğrencilerin "Bağımsızlık Yolunda" defilesiyle devam etti.Kutlamaların, Priştine ile çeşitli yerlerde kültür sanat dernekleri ve müzik gruplarının katılımıyla akşam da devam etmesi öngörülüyor.Bağımsızlık yıldönümü dolayısıyla bugün ayrıca Priştine ve Hırvatistan'ın Dinamo futbol takımları arasında dostluk maçı yapılacak.Öte yandan ABD Başkanı Barack Obama ile Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi, Kosova'nın bağımsızlığının birinci yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Fatmir Seydiu'ya kutlama mesajı gönderdi.Obama, mesajında, ABD'nin, ülkeler topluluğunda yer alabilmesi için Kosova'nın çok etnikli, demokratik ve bağımsız bir ülke olma yönündeki çabalarında her zaman yanında olacağını belirtti.Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi de mesajında, Kosova'nın hukuki, demokratik ve özgür bir devlet kurma konusundaki siyasi kararlılığı ile Avrupa ve Atlantik ötesi vizyonunu inandırıcı şekilde gösterdiğini ifade etti.Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa da Kosova Başbakanı Haşim Taçi'ye gönderdiği mesajda,ülkesinin bütün imkanlarıyla her zaman Kosova'nın yanında olacağını belirtti. Berişa, "Çok taraflı işbirliğimizin hedefi, Arnavutluk ve Kosova'nın demokratik kurumlarının pekiştirilmesi ve ekonomilerin hızlı şekilde gelişmesi, bölge, Avrupa ve Avrupa-Atlantik entegrasyon süreçlerine güvenilir adımlarla yürümektir" ifadesini kullandı.Bu arada Kosova Başbakanı Haşim Taçi, "Euronews"a verdiği demeçte, Sırbistan'ın 2009'da Kosova'nın bağımsızlığını tanıyacağına inandığını söyledi."Sırbistan Kosova'yı tanıyacaktır. Buna güveniyorum" diyen Taçi, başka ülkelerin de 2009'da Kosova'nın bağımsızlığını tanımasını beklediklerini belirtti.Kosova'nın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da büyükelçilik açmaya hazır olduğunu bildiren Taçi, Belgrad'ın da Priştine'de büyükelçilik açmasıyla iki ülke arasındaki anlaşmazlığa son verilmesini umut ettiğini ifade etti.