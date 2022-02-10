Bağımsız kitapçı ve kırtasiyecilerden ortak bildiri: İndirim konusuna sıkıştırılmış bir kitapçılık anlayışını reddediyoruz

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 250 bağımsız kitapçı ve kırtasiyeci kağıt zamları sonrası yaptıkları açıklamada, "İndirim konusuna sıkıştırılmış bir kitapçılık anlayışını reddediyoruz" dedi.

Tüm Türkiye'den ilk etapta 250'den fazla kitapçının imzaladığı açıklamada bağımsız kitabevlerinin uzun süredir zorlu bir mücadele içinde olduğu vurgulandı.

Kitapçılar arasında her gün kepenk indiren ve faaliyetini durdurma kararı alanların olduğunun aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İndirim konusuna sıkıştırılmış bir kitapçılık anlayışını reddediyoruz. Kitabevlerinin yapacağı kültürel etkinliklere kurumların destek vermesini, kitabevlerinin bulundukları bölgelerde birer kültür adacığı olduklarının kabul edilmesini istiyoruz. Bu yönüyle bağımsız kitabevlerinin önemi ve kültürel çeşitlilikte rolü üzerine tüm paydaşları düşünmeye davet ediyoruz. Kitabevlerinin satışlarına olumsuz etki yapan internet web sitelerinde yapılan yıkıcı indirimlerin yarattığı ticaret savaşlarına bir düzen getirecek düzenlemeleri acilen talep ediyoruz. Kitap fuarlarında etkin olarak yer almayı, şehrin kültürünü, okurunu en iyi bilen kitapçılar olarak yayınevlerinin kitaplarının satışını bizler aracılığıyla yapmasını talep ediyoruz. Fuar yapılan bölgelerde bölgenin kitabevlerine ücretsiz yer verilmesini talep ediyoruz. Korsan kitap, üreticiyi yok ettiği gibi kitapçıları da yok etmektedir. Korsan kitap satılan fiziki ve dijital tüm alanlarla etkin mücadele edilmesini talep ediyoruz.”

Açıklamada kırtasiyecilerin taleplerine de yer verilerek “Marketlerde kırtasiye ürünlerinin satışına düzenleme getirilmesini talep ediyoruz. Belli firmalara ihale edilen okul kitaplarının dağıtımı işinin okullar civarındaki kırtasiyeciler/kitapçılar aracılığıyla yapılmasını talep ediyoruz. Hazırlık kitaplarında müfredatın sık sık değiştirilmemesini istiyoruz. E-ticaret satışları ile ilgili düzenleme talep ediyoruz” denildi.