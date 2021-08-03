Bağımsız iktisatçılardan oluşan ENAGrup'a göre Temmuz enflasyonu yüzde 4.89

Akademisyenlerin de içinde yer aldığı bağımsız ekonomistler tarafından oluşturulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 4.89 olarak açıkladı.

ENAGrup verilerine göre en çok aylık düşüş eksi yüzde 0,69 ile ulaştırmada, en fazla yükseliş ise yüzde 12,95 ile konutta gerçekleşti. Eğlence ve kültür ürünlerinin yüzde 12,03, lokanta ve otellerin ise yüzde 11,87 zamlandığı görüldü.

ENAGrup tarafından yayınlanan analizde, tüm dünyayı kasıp kavuran COVİD salgının delta versiyonu ile birlikte fiyatlar seviyesindeki hareketlerin tekrar yükselişe geçmesinin tüm dünyadaki enflasyon artışlarına katkıda bulunduğu belirtildi.

Yangınlar gıda fiyatlarını artırabilir

Analizde, küresel iklim krizi ve son günlerde yaşanan yıkıcı yangınların etkisinden dolayı tarım ürünlerindeki fiyat artışlarının önümüzdeki dönem içinde fiyatlar seviyelerinin daha da artmasına sebep olabileceği öngörüldü.