Bağımsız Gazetecilik Platformu P24: Kürt basınına baskı kabul edilemez

P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu*

Editoryal

DİHA ve Azadiya Welat'a yapılan baskına karşı hükümete hukuki yükümlülüğünü hatırlatıyor, Türk medyasını Kürt meslektaşlarına desteğe çağırıyoruz.

Punto24 olarak DİHA ve Azadiya Welat çalışanı meslektaşlarımızın yanındayız; bu baskının ve izleyen gözaltıların bölgeden haber akışını tümüyle engellemek amacı taşıdığı, ifade özgürlüğüne vurulmuş bir darbe olduğu açıktır.

Bütün meslektaşlarımızı ve özellikle de Kürt basınına yapılan baskılar konusunda çok kritik bir duyarlılık sınavıyla karşı karşıya olan ana akım Türk medyasını Kürt meslektaşlarımızı yalnız bırakmamaya ve bu darbeye karşı ortak bir ses çıkarmaya çağırıyoruz.

Punto24 Hukuk Birimi’nin DİHA ajansının ve Azadiya Welat gazetesinin avukatı Resul Tamur’dan edindiği bilgiye göre, polis gazete ve ajansın olduğu binaya avukat dahil kimsenin girmesine izin vermemiş, arama ve gözaltı kararını görmek isteyen avukatları ise darp ederek bina dışına çıkarmıştır.

Baskında 32 meslektaşımız hukuksuz biçimde gözaltına alınmıştır. Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca aramada bulunması zorunlu olan avukatlar darp edilerek aramaya katılmaları engellenmiş, mahkeme veya savcılık kararı avukatlara gösterilmemiştir.

Biz bu hukuksuz baskının bölgeden devlet propagandası dışında haber yapmaya çalışan meslektaşlarımızın muktedirlerde yarattığı rahatsızlıktan kaynaklı olduğu kanaatindeyiz.

Demokrasilerde halkın bilgi edinme hakkı sınırlandırılamaz. Halkın toplumun her kesimi, yaşadığı coğrafyanın her köşesi ile ilgili bilgi edinme hakkı vardır. Haber alma haklarına tecavüz edilmesi, haber merkezlerinin kanunsuz ve hoyratça basılması kabul edilemez.

Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu olarak hükümet, yargı ve kolluk güçlerine, Anayasanın 90. Maddesi ile bağlı bulundukları uluslarüstü hukuk kurallarına uygun davranma yükümlülükleri olduğunu hatırlatıyor ve derhal yapılan hukuksuz müdahalelerden vazgeçmesini talep ediyoruz.

Kürt meslektaşlarımız serbest bırakılsın. Haber alma ve haber yapma hakkımız engellenmesin.

*Bu yazı Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün internet sitesinde yayımlanmıştır.