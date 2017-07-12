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Dünya

Bağımsız Gazeteciler Cemiyeti açıkladı: Musul'da 9 gazeteci hayatını kaybetti

Musul operasyonunu yerel ve uluslararası kuruluşlarda görev yapan yaklaşık 700 basın mensubunun takip ettiği belirtildi

12 Temmuz 2017 13:09

Irak'taki Bağımsız Gazeteciler Cemiyeti, Ekim 2016'da başlayan Musul’daki IŞİD operasyonu sırasında 9 gazetecinin hayatını kaybettiğini, 26'sının yaralandığını açıkladı.

Cemiyet tarafından yayımlanan raporda, 17 Ekim 2016'da başlayan Musul operasyonunu yerel ve uluslararası kuruluşlarda görev yapan yaklaşık 700 basın mensubunun takip ettiği belirtildi. 

26 gazeteci de yaralandı

Raporda, operasyonun takibi sırasında aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 9 gazetecinin hayatını kaybettiği, 26'sının yaralandığı bilgisi verildi. 

Sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki gazetecilerin durumuna da değinilen raporda, çatışma hattındaki 9 medya ekibinin IŞİD’in doğrudan saldırısına maruz kaldığı ancak ekiplerin yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

İbadi açıklamıştı

Başbakan Haydar el-İbadi, Haziran 2014'ten bu yana IŞİD’in kontrolünde olan Musul'un tamamen kurtarıldığını dün resmen ilan etmişti.

Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un IŞİD'ten kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen IŞİD’ten geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı.

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