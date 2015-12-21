Bağımsız Devletler Topluluğu Türkiye'yi görüşecek



Rusya'nın öncülüğündeki Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye ülkelerin temsilcilerinin (BDT) bugün Moskova'da düzenlenen bir zirvede bir araya geleceği kaydedildi. Zirvede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye sınırında bir Rus uçağının düşürülmesi ile patlak veren Rusya-Türkiye krizini gündeme getirmesi bekleniyor. Bağımsız Devletler Topluluğu'nun üyeleri arasında Rusya ile eski Sovyet cumhuriyetleri Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan bulunuyor. Afganistan ve Sırbistan ise gözlemci ülke statüsüne sahip.

Tırmanan uçak krizi

Rus Su-24 savaş uçağının 24 Kasım tarihinde Suriye sınırında Türk Hava Kuvvetleri tarafından sınır ihlali gerekçesiyle düşürülmesi iki ülke arasında krize yol açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin bunun Rusya-Türkiye ilişkileri bakımından "ciddi sonuçları" olacağını belirtmişti. Bir Rus pilotun ve bir Rus askerinin hayatını kaybettiği olayın ardından, Rusya Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı. Putin son değerlendirmesinde, Türk yönetimi ile ilişkilerin iyileşebileceğine dair emareler göremediğini belirtti.