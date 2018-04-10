Bağımsız Cumhurbaşkanı aday adayı Bekleviç, Ankara'dan Diyarbakır'a yürüyecek

Bağımsız Cumhurbaşkanı aday adayı Tuna Bekleviç, 2017 referandumunun birinci yıl dönümünde Ankara’dan Diyarbakır’a yürüyeceğini açıkladı. Siyasetin gerilimi düşürmek yerine daha da yükseltiğini belirten Bekleviç, 'Türkler ve Kürtlere 'Durun kardeşiz'' demek için 1.000 kilometre yürüyeceğini söyledi. Bekleviç, "Ben yürürken ister sessiz kalın. İsterseniz alay edin. Fakat biliyorum ki ben çocuklarıma 'korku içerisinde felaketi bekledim' demeyeceğim. Hazırım! Ben bir miras bırakacağım. 'Kardeşlik' için Ankara’dan Diyarbakır’a kadar, 34 günde, 1.000 km yürüdüm diyeceğim" dedi.

16 Nisan 2017 referandumunun 1. yıldönümü olan 16 Nisan'da Ankara’dan başlayıp 19 Mayıs'ta tarihinde Diyarbakır’a ulaşmayı planlayan Bağımsız Cumhurbaşkanı aday adayı Tuna Bekleviç'in “Kardeşlik Yürüyüşü” adını verdiği yürüyüş hakkındaki açıklamaları şöyle:

"Her geçen gün Türkler ile Kürtler arasında gerilimin arttığını görüyoruz. Siyaset bu gerilimi düşürmek yerine daha da yükseltiyor. Birbirimizden uzaklaşıyoruz. Durun kardeşiz diye haykırıyoruz. Fakat sesimizi duyuramıyoruz. Barışın çığlığı savaşın hoyratlığına mahkum oluyor.



Biz, yani hala birbirimizin elini tutmak isteyenler, çaresiz kalıyoruz. Nereye baksak, gözlerde bir umut arasak, tüm korkak yüzler başlarını öne eğiyor. Korkuyorlar. Herkes korkuyor. Sevgi yok olurken korku hakim oluyor.



Ben yürürken ister sessiz kalın. İsterseniz alay edin. Fakat biliyorum ki ben çocuklarıma “korku içerisinde felaketi bekledim” demeyeceğim. Hazırım! Ben bir miras bırakacağım. “Kardeşlik” için Ankara’dan Diyarbakır’a kadar, 34 günde, 1.000 km yürüdüm diyeceğim.



Tek başımıza olsak bile “cesaretle” yola çıkılabileceğini ispatlamak zorundayız. Nefrete ve şiddete dur diyerek özgürlüğe, barışa ve kardeşliğe ilham vermeliyiz. Korkaklığın onurumuzu yok etmesine fırsat vermemeliyiz. Haydi Türkiye kendimize bir şans tanımalıyız.

Biz, birlikte Türkiye’yiz ve gücümüzü farklılıklarımızdan alırız.

Biz, bu ülkenin vatanseverleri olarak, şiddetin her biçimini reddederek, Türklerle Kürtlerin kardeş olduğunu hatırlatıyor; OHAL uygulamasının son bulmasını, kanun hükmünde kararname mağdurlarının da işlerine iade edilmesini talep ediyoruz.



Biz, kardeşliğimizi hatırlatmak için 2017 referandumunun birinci yıl dönümünde Ankara’dan Diyarbakır’a, 1.000 kilometre yürüyoruz.



Bu yürüyüş sessiz çoğunluğun bir haykırışıdır. Bu toprakları paylaşan, Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Sünnisi Alevisi, inananı inanmayanı, kadını erkeği 80 milyon olarak kardeş olduğumuzu hatırlatma gayretidir.



Adaletsizlik, yolsuzluk, ayrımcılık, haksızlık ve yoksulluk ile mücadele etmek isteyen fakat ne yapabileceğinden emin olamayan tüm vatandaşlarımızı “Kardeşlik Yürüşümüze” davet ediyoruz."