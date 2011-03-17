-BAĞIMSIZ ADAYLAR 7734 LİRA ÖDEYECEK ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 12 Haziran'da yapılacak 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulama birliğinin sağlanması açısından, bağımsız adayların başvurularında uyulması zorunlu usullerle, yatıracakları teminat miktarını belirledi. YSK'nın Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa göre, 25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilecek. Ancak, ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar, Türk Ceza Kanunu'ndaki ''soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti'' suçlarından veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan,terör eylemlerinden mahkum olanlar milletvekili olamayacak. YSK kararına göre, milletvekili genel seçimine bağımsız aday olarak katılmak isteyenlerin, 11 Nisan günü saat 17.00'ye kadar milletvekili seçilmek istedikleri çevrenin il seçim kuruluna, yasal şart ve nitelikleri taşıdıklarını belirten bir dilekçe ile başvurmaları gerekiyor. Bağımsız adaylar, başvuru dilekçelerine, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarı olan 7 bin 734 lirayı ilgili mal sandığına emaneten yatırdıklarını gösterir makbuzu, öğrenim durumunu gösterir diploma ve askerlik belgesini, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösterir nüfus kağıdı örneği ile adli sicil ve arşiv kaydını da ekleyecek. Adli sicil kaydında sabıkası bulunan adayların başvuru dilekçelerine ayrıca mahkumiyet kararlarına ilişkin ayrı ayrı memnu hakların iadesi kararları almaları ve kararın kesinleştiğine dair açıklamalı kararın onaylı bir örneğini ekleyecekler. Bağımsız milletvekili adayları, 25 Nisan saat 17.00'ye kadar adaylıktan vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları paraları geri alabilecekler. Milletvekilliği için adaylıktan vazgeçme, kimlik göstermek suretiyle doğrudan doğruya, şahsen Yüksek Seçim Kuruluna ve bu kurula iletilmek üzere aynı şekilde il seçim kurulu başkanlığına veya vazgeçme süresi içinde noter ihtarnamesi ile de yapılabilecek.