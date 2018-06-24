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Bağımsız aday Yapıcıoğlu oyunu kullandı

DİYARBAKIR, (DHA)- HÜR-Dava Partisi (HÜDA PAR) eski Genel Başkanı ve Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, oyunu kullandı

24 Haziran 2018 18:27

DİYARBAKIR, (DHA)- HÜR-Dava Partisi (HÜDA PAR) eski Genel Başkanı ve Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, oyunu kullandı.
Diyarbakır\'dan bağımsız milletvekili adayı olan HÜDA PAR eski Genel Başkanı Zekeriya Yapıoğlu, oyunu Kayapınar ilçesindeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi\'ne, 2151 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Yapıcıoğlu, \"Adnan Menderes Anadolu Lisesinde oyumuzu kullandık. Kazasız, belasız bir seçim olmasını ve sonuçların hayırlı olmasını diliyorum\" ifadelerini kullandı.

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