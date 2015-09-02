Bağımsız aday olarak 15 bin oy alan Fatih Mehmet Bucak, AKP'den aday oldu

Şanlıurfa'da, 7 Haziran'da yapılan genel seçimde bağımsız aday olan ve 15 bin civarında oy alan Bucak aşiretinin ileri gelenlerinden işadamı Fatih Mehmet Bucak, 1 Kasım'da yapılacak seçimlerde AKP'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.

Gazetevatan'da yer alan habere Bucak, bu kez tercihini AKP'den yana kullandı. Bucak, "Genel seçimlerde gönül isterdi ki AK Parti 'nin çatısı altında olmayı, burada siyaset yapmayı istiyordum. Ancak o dönem bize nasip olmadı. Bugün buraya gelerek müracaatımızı yaptık. Bize en yakın parti AK Parti'dir ve burada olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

Parti memnun

Bucak'tan başvuru belgelerini alan AKP İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, Bucak'ın aday olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2015 Haziran seçimlerinde Fatih Mehmet Bucak bağımsız olarak adaylığını koymuş ve 15.000'in üzerinde oy alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sedat Bucak'ın kardeşinin CHP 1. sıradan adaylığına rağmen sadece Siverek'te 10.000'e yakın oyu bağımsız aday Fatih Mehmet Bucak almıştı.