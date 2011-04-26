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BAĞIMSIZ ADAY KAZADA YARALANDI DOĞUBAYAZIT (A.A)

26 Nisan 2011 13:57

-BAĞIMSIZ ADAY KAZADA YARALANDI DOĞUBAYAZIT (A.A) - 26.04.2011 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bağımsız milletvekili adayı Halil Aksoy ile bir kişi yaralandı. BDP tarafından Doğubayazıt ilçesinde kurulan ''Demokratik Çözüm Çadırı''nın gece saatlerinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaldırılmasıyla ilgili düzenlenecek basın açıklamasına katılmak üzere Ağrı'dan Doğubayazıt'a gelen bağımsız milletvekili adayı Aksoy'un bulunduğu Muhlis Altun yönetimindeki 04 DA 324 plakalı otomobil, Doğubayazıt-Çaldıran Kavşağı'nda  şarampole devrildi. Kazada, BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Aksoy ile sürücü Altun yaralandı.  Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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