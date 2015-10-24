Bağımsız aday boş alana konuştu: Binlerce kişinin gönlü buradaydı ama kendileri yok

Mardin'deki Karayolları Parkı'nda düzenlediği seçim mitingine kimse gelmeyen bağımsız milletvekili adayı Mehdi Sarıkaya, "Binlerce kişinin gönlü buradaydı ama kendileri yok. Bana herkes 'geleceğiz' dedi, ama gelmediler” dedi. Seçimlerde başarılı olacağına inandığını aktaran Sarıkaya, "Mahallelerden geçerken pastalar, kahveler, içecekler ikram ediyorlar. Bana karşı gizli bir sel var, bir fırtına var. Bu oya dönüşecektir, merak etmeyin" diye konuştu.

Mardin bağımsız milletvekili adayı Mehdi Sarıkaya'nın Karayolları Parkı'ndaki mitingine vatandaşlar ilgi göstermedi. Kendi süslediği seçim arabasının sürücülüğünü yaparak Karayolları Parkı'na gelen Sarıkaya, aracındaki ses sistemini kullanarak, yaklaşık yarım saat süren bir konuşma yaptı.

Ezan okunurken konuşmasına ara veren Sarıkaya'yı, çevrede güvenlik önlemi alan polislerin dışında kimse dinlemedi. Konuşmasının ardından gazetecilere açıklamayapan Sarıkaya, 11 çocuklu bir ailenin evladı olduğunu, 42 yıl boyunca çeşitli illerde sınıf öğretmenliği yaptığını bildirdi.

"Soyadları aynı olan 4 partinin bunu çözemeyeceğine inandığım için aday oldum"

Yaklaşık 50 yıldır siyaset yaptığını ifade eden Sarıkaya, 25 yıl önce milletvekili teklifi aldığını ileri sürerek, “Yüksek yerlerden teklifler geldi, kabul etmiyordum. Ama bölgedeki akan kanın durması için, soyadları aynı olan 4 partinin bunu çözemeyeceğine inandığım için aday oldum” dedi.

Seçimlerde başarılı olacağına inandığını aktaran Sarıkaya, şöyle konuştu: “Binlerce kişinin gönlü buradaydı ama kendileri yok. Yakınlarımı da davet etmedim. Bana herkes 'geleceğiz' dedi, ama gelmediler. Gelmemelerinin nedenini de çok iyi biliyorum, toplum sindirilmiş. Hedefim 2 partinin toplamından daha fazla oy almak. Seçim çalışmalarına 10 gün önce başladığımda bana tuhaf bakıyorlardı, şimdi ise herkes el sallıyor. Mahallelerden geçerken pastalar, kahveler, içecekler ikram ediyorlar. Bana karşı gizli bir sel var, bir fırtına var. Bu oya dönüşecektir, merak etmeyin."