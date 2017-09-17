Bağımlılığa karşı maça çıktılar

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, gençleri madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan zuzak tutmak için başlatılan \'Bağımsız Gençler Mektebi\' projesi kapsamında bürokratlar maç yaptı. Gençlere örnek olmak isteyen Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, belediye başkanları ve bürokratlardan oluşan iki takım kıyasıya mücadele etti.

Manisa\'da gençleri madde bağımlılığından uzak tutarak sportif faaliyetlere yöneltmeyi hedefleyen \'Bağımsız Gençler Mektebi Projesi\' başladı. 1975 Maltaspor Kulübü tarafından yürütülen projeye, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunusemre Belediyesi, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Yeşilay Şubesi, Dağcılık Federasyonu Temsilciliği ve Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği de(MAK-GÖÇ) destek verdi.

Projenin açılışında gençlere örnek olmak için aralarında Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, MANİSA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Korkmaz, Fenerbahçeli eski futbolcu Aygün Taşkıran\'ın da aralarında bulunduğu 8\'er kişilik iki takım futbol maçı yaptı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sahası\'nda yapılan maçı izleyen gençler, kendileri için oynayan bürokratlara tezahürat yaptı. Kıyasıya mücadelenin sonunda iki takım 5-5\'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, cezalandıran kişilerin topluma kazandırılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Farkındalığı artırmak istediklerini dile getiren Başsavcı Çiçekli, uyuşturucu bağımlılığını azaltmak, spor aktiviteleri ile sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Maltaspor Kulübü Başkanı Adnan Uslu da, projeye 50 gencin katıldığını belirterek, \"Projemiz, genç bireylerin sportif, sosyal ve kültürel motivasyonlarının yükseltilmesi, iyi rol model seçebilen, \'hayır\' diyebilen, sosyal ve kültürel dejenerasyondan kurtulup, özünü bilen ve sahip çıkan, yeterliliklerinin, yeteneklerinin farkında olan bireyler yetişmesini sağlamak için iyi alışkanlıklar kazandırma sürecidir.Toplumda uyuşturucu yaşı giderek düşüyor. Gençleri bekleyen tehlikelere karşı uyaracağız, farkında olan gençler haline getirmek istiyoruz. 13-18 yaş grubu gençleri hedef aldık. Düzenlenecek etkinliklere katılan gençlere uyuşturucunun zararları anlatılacak, onların da rol model olması sağlanacak. Gençlere jimnastik, satranç öğretilecek, futbola yönlendirilecek. Hem mental hem de fiziki anlamda gelişecekler\" diye konuştu.



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