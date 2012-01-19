Baghdatis sinirden 30 saniyede 4 raket parçaladı



T24 - İsviçreli Stanislas Wawrinka ile karşılaşan Marcos Baghdatis, 3-1 kaybettiği karşılaşmada setlerde 2-0 geriye düşünce molada öfkelendi ve 30 saniyede 4 raketini yere vurarak kırdı.





Marcos Baghdatis 30 saniyede 4 raket kırdı videoyu izlemek için tıklayın...



Baghdatis çantasından çıkardığı 2. raketi de aynı şekilde kırdı. Rum tenisçi, çantasından 2 raket daha çıkararak ambalajlarını bile sökmeden bunları da parçaladı ve yeni bir raketi alarak korta döndü.



Baghdatis, raketleri kırdıktan sonra 3. seti kazanmayı başardı, ancak 4. seti kaybederek maçtan 3-1 yenik ayrıldı ve turnuvaya veda etti. Lübnan asıllı Rum tenisçiye bu hareketi nedeniyle 800 dolar ceza verildi.





Tenisçilerden yorumlar



Baghdatis'in bu hareketine ünlü tenisçilerden farklı yorumlar geldi. Erkeklerde dünya sıralamasında 1 numarada bulunan Sırp Novak Djokoviç, ''Bahsettiler ama görmedim. Şimdi gidip youtube'dan izleyeceğim'' dedi.



Wimbledon'da geçen yıl Baghdatis ile oynadığı maçta raketini kıran Djokovic, ''ben çok sık raket kırmam, antrenörüm de bundan memnun'' ifadesini kullandı. Avustralya Açık'ta kadınlarda 4 numaralı seri başı Rus Maria Sharapova ise, Baghdatis'in raket kırmasının kendisini şaşırtmadığını belirterek, ''Ben çok fazla raket kırmadım. Maçta raket kırdığımı hatırlamıyorum. Antrenmanlarda birkaç tane kırmıştım. Aslında kendini iyi hissetmiş olmalı'' diye konuştu.



Eski Fransa Açık şampiyonlarından Sırp Ana Ivanoviç de, sinirlenince raket kıran isimlerden olduğunu söyledi.



İvanoviç, ''bazen ben de raketimi kırarım. Bir keresinde 3 raket kırmıştım. Sanırım 2009'da ABD Açık'taydı. Maç sayısı kullandığım bir maçı kaybetmiştim. Çok sinirliydim, ancak raketleri kırmam beni daha iyi hale getirmedi'' diye konuştu. 5 kez Avustralya Açık şampiyonu olan ABD'li Serena Williams da, Baghdatis'in hızla 4 raketi parçalamasından etkilendiğini söyledi.



Williams, ''ben hiç böyle bir şey yapmadım. Bu etkileyici. Aslında ben de çok raket kırardım. Artık bazen antrenmanlarda kırıyorum, maçlarda kırmıyorum. Bu sadece kendini ifade etmenin bir yolu, ama öfkenizi dışa vurmak için en iyi tercih değil. Olgunlaştıkça bunun farklı yolları olduğunu fark ediyorsunuz'' diye konuştu.





Tsonga'ya baba tavsiyesi



Baghdatis'in raketlerini kırmasıyla ilgili en ilginç açıklamalardan biri 6 numaralı seri başı Fransız Tsonga'dan geldi.



Hayatında hiç raket kırmadığını ve bunun basit bir sebebi olduğunu söyleyen Baghdatis, ''Bazen sinirlersin ve kendini kontrol edemezsin. Ancak babam bana hep şunu söylerdi: 'Raketini parçalarsan, ben de seni parçalarım'. Bu yüzden raketime iyi davranırım'' diye konuştu.





