T24 LogoT24 Logo
Spor

Baghdatis sinirden 30 saniyede 4 raket parçaladı

İsviçreli Stanislas Wawrinka ile karşılaşan Marcos Baghdatis, 3-1 kaybettiği karşılaşmada setlerde 2-0 geriye düşünce molada öfkelendi ve 30 saniyede 4 raketini yere vurarak kırdı

19 Ocak 2012 02:00


T24 - İsviçreli Stanislas Wawrinka ile karşılaşan Marcos Baghdatis, 3-1 kaybettiği karşılaşmada setlerde 2-0 geriye düşünce molada öfkelendi ve 30 saniyede 4 raketini yere vurarak kırdı.



Marcos Baghdatis 30 saniyede 4 raket kırdı videoyu izlemek için tıklayın...

Baghdatis çantasından çıkardığı 2. raketi de aynı şekilde kırdı. Rum tenisçi, çantasından 2 raket daha çıkararak ambalajlarını bile sökmeden bunları da parçaladı ve yeni bir raketi alarak korta döndü.

Baghdatis, raketleri kırdıktan sonra 3. seti kazanmayı başardı, ancak 4. seti kaybederek maçtan 3-1 yenik ayrıldı ve turnuvaya veda etti. Lübnan asıllı Rum tenisçiye bu hareketi nedeniyle 800 dolar ceza verildi.


Tenisçilerden yorumlar

Baghdatis'in bu hareketine ünlü tenisçilerden farklı yorumlar geldi. Erkeklerde dünya sıralamasında 1 numarada bulunan Sırp Novak Djokoviç, ''Bahsettiler ama görmedim. Şimdi gidip youtube'dan izleyeceğim'' dedi.

Wimbledon'da geçen yıl Baghdatis ile oynadığı maçta raketini kıran Djokovic, ''ben çok sık raket kırmam, antrenörüm de bundan memnun'' ifadesini kullandı. Avustralya Açık'ta kadınlarda 4 numaralı seri başı Rus Maria Sharapova ise, Baghdatis'in raket kırmasının kendisini şaşırtmadığını belirterek, ''Ben çok fazla raket kırmadım. Maçta raket kırdığımı hatırlamıyorum. Antrenmanlarda birkaç tane kırmıştım. Aslında kendini iyi hissetmiş olmalı'' diye konuştu.

Eski Fransa Açık şampiyonlarından Sırp Ana Ivanoviç de, sinirlenince raket kıran isimlerden olduğunu söyledi.

İvanoviç, ''bazen ben de raketimi kırarım. Bir keresinde 3 raket kırmıştım. Sanırım 2009'da ABD Açık'taydı. Maç sayısı kullandığım bir maçı kaybetmiştim. Çok sinirliydim, ancak raketleri kırmam beni daha iyi hale getirmedi'' diye konuştu. 5 kez Avustralya Açık şampiyonu olan ABD'li Serena Williams da, Baghdatis'in hızla 4 raketi parçalamasından etkilendiğini söyledi.

Williams, ''ben hiç böyle bir şey yapmadım. Bu etkileyici. Aslında ben de çok raket kırardım. Artık bazen antrenmanlarda kırıyorum, maçlarda kırmıyorum. Bu sadece kendini ifade etmenin bir yolu, ama öfkenizi dışa vurmak için en iyi tercih değil. Olgunlaştıkça bunun farklı yolları olduğunu fark ediyorsunuz'' diye konuştu.


Tsonga'ya baba tavsiyesi

Baghdatis'in raketlerini kırmasıyla ilgili en ilginç açıklamalardan biri 6 numaralı seri başı Fransız Tsonga'dan geldi.

Hayatında hiç raket kırmadığını ve bunun basit bir sebebi olduğunu söyleyen Baghdatis, ''Bazen sinirlersin ve kendini kontrol edemezsin. Ancak babam bana hep şunu söylerdi: 'Raketini parçalarsan, ben de seni parçalarım'. Bu yüzden raketime iyi davranırım'' diye konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24