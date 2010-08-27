'Baghaey'in sözleri yanlış anlaşıldı'

T24- İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid Baghaey, yüz yıl önce Osmanlı döneminde Ermenilere karşı "soykırım" yapıldığını söyledi. Böylece ilk kez İranlı bir cumhurbaşkanı yardımcısı, 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmış oldu. İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Baghaey'in Ermenistan medyasında çıkan açıklamalarının yanlış yorumlandığını ifade etti.





Ermeni haber sitelerinin bildirdiğine göre, İkinci Dünya Savaşı sırasında İran’ın müttefik kuvvetler tarafından işgalinin 70'inci yıldönümü nedeniyle Tahran’da düzenlenen bir konferansta konuşan Baghaey, o dönem İran’da yaşananları 1915 olaylarıyla karşılaştırdı.



İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı konferansta, "Bundan yüz yıl önce Osmanlı Devleti döneminde Ermenilere karşı soykırım uygulandı. Bugün Osmanlı Devleti yok. Ama Ermeniler yine de Türkiye’den özür ve tazminat bekliyor" diye konuştu.



İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA



Baghaey'in sözlerinin önce Ermenistan ardından da Türkiye'de manşetlere taşınmasından sonra, İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.



İran Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Sayın Hamid Baghaey İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı'nın Ermeni soykırımı ile ilgili bazı internet sayfalarında bir takım haberler yayınlanmıştır. Bu konu ile ilgili olarak şu hususa değinmemiz gerekiyor, Sayın Baghaey'in konuşmaları yanlış şekilde yorumlanmış olup İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumunda herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir" denildi.



İran Büyükelçiliği'nin yanlış anlaşılma olarak yorumladığı açıklamalarını Ermenistan medyası şu başlıklarla vermişti:



Asbarez: "İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 'Osmanlı hükümeti soykırım yaptı' dedi



News.am: "İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Osmanlı hükümetinin Ermeni soykırımı yaptığını söyledi"



Panorama.am: "İran haber ajansı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ermeni soykırımını tanıdı"



BAGHAEY'İN SÖZLERİ ERMENİSTAN'DA MEMNUNİYET YARATTI



İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Baghaey'in sözleri Ermenistan'da memnuniyetle karşılandı.



Muhalefetteki Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnak Partisi) Siyasi İlişkiler Direktörü Giro Manoyan, İran parlamentosunun 1915 olaylarını "soykırım" olarak kabul etmemiş olmasına rağmen, daha önce de İranlı yetkililerin sözde soykırımı tanıdığını söyledi.



Ancak Manoyan ilk kez bu kadar üst düzey bir İranlı yetkilinin soykırımı kabul ettiğine dikkat çekti.



TÜRKİYE'DE SERGİ AÇMIŞTI

Baghaey, "2009 Türkiye-İran Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında "Onbin Yıllık İran Medeniyeti ve İkibin Yıllık Ortak Miras" konulu serginin açılışı için geçen aralık ayında Türkiye’ye gelmiş ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’la birlikte serginin açılışını yapmıştı.