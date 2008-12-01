Bağdat'tan Kuzey Irak'a silah soruşturması

Daha önce de Kuzey Irak Kürt yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasında yaşanan sorunların çözümü için beş ayrı komisyon kurulması kararlaştırılmıştı.Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Abbas Beyatlı'nın Irak'ın kuzeyinden yayın yapan Denge Azad basın kurumuna yaptığı özel açıklamada lrak hükümetinin Kürt yönetimi ile sorunların çözümü için kurulan 5 ayrı komisyonu genişletmeyi düşündüğünü söyledi.Kürtlerin Bulgaristan'dan silah aldığı yönündeki iddiaların da araştırıldığını söyleyen Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Abbas Beyati, "Bu iddianın doğrulanması halinde, Bağdat Kürtlere karşı anayasaya göre tavır alacak" diye kaydetti.Kürt, Şii ve Sünni siyasi temsilcilerin yer aldığı komisyonlara, Sadr grubu ile Fazilet partisi'nin temsilcilerinin de dahil edileceğini söyleyen Beyati, lrak Parlamentosu'ndaki bu iki grubun söz konusu komisyonlarda yer almadıkları için itiraz ettiklerini belirtti