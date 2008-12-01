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Dünya

Bağdat'tan Kuzey Irak'a silah soruşturması

Bağdat, Kuzey Irak'ın Bulgaristan'dan silah alıp almadığını araştırmak üzere bir komisyon kurduğunu açıkladı

01 Aralık 2008 02:00

Bağdat yönetimi dün aldığı bir kararla Kürtlerin Bulgaristan'dan silah alıp almadığını araştırmak üzere bir komisyon daha kurduğunu açıkladı.

Daha önce de Kuzey Irak Kürt yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasında yaşanan sorunların çözümü için beş ayrı komisyon kurulması kararlaştırılmıştı. 

Peşmerge'ye Bulgar silahı iddiası

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Abbas Beyatlı'nın Irak'ın kuzeyinden yayın yapan Denge Azad basın kurumuna yaptığı özel açıklamada lrak hükümetinin Kürt yönetimi ile sorunların çözümü için kurulan 5 ayrı komisyonu genişletmeyi düşündüğünü söyledi.

Doğruysa anayasal tavır alınacak

Kürtlerin Bulgaristan'dan silah aldığı yönündeki iddiaların da araştırıldığını söyleyen Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Abbas Beyati, "Bu iddianın doğrulanması halinde, Bağdat Kürtlere karşı anayasaya göre tavır alacak" diye kaydetti.

Kürt, Şii ve Sünni siyasi temsilcilerin yer aldığı komisyonlara, Sadr grubu ile Fazilet partisi'nin temsilcilerinin de dahil edileceğini söyleyen Beyati, lrak Parlamentosu'ndaki bu iki grubun söz konusu komisyonlarda yer almadıkları için itiraz ettiklerini belirtti

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