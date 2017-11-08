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Dünya

Bağdat'tan IKBY'deki bankalara 'kapatın' uyarısı

Bankalara bir hafta içinde şubelerini belirsiz bir tarihe kadar kapatmaları uyarısı yapıldı

08 Kasım 2017 19:44

Irak Merkez Bankası, Iraklı bankalara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şubelerini 1 hafta içinde kapatmalarını, aksi takdirde ceza kesileceğini bildirdi.

Irak Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen resmi yazıda, parlamentonun 12 Ekim 2017 tarihli 58 sayılı, “Kürdistan Bölgesi’nde şubeleri bulunan bankalara döviz satılmaması” kararı dayanak gösterilerek, Kürdistan Bölgesi’nde şubeleri bulunan bankalara bir hafta içinde söz konusu şubelerini belirsiz bir tarihe kadar kapatmaları uyarısında bulundu.

Merkez Bankası Müdür Yardımcısı imzasıyla gönderilen bildirinin dün muhataplarına iletildiği kaydedildi.

IKBY'de 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumu sonrası Irak hükümeti Erbil’e yönelik birtakım siyasi, ekonomik ve askeri yaptırım kararı almıştı. Bağdat yönetimi, referandum sonucunun iptal edilmesini istiyor.

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