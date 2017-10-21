Bağdat'tan Erbil'e yeni diyalog şartları

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin sözcülerinden Saad Adisi, bir basın toplantısı düzenleyerek Erbil'le yeni diyalog şartlarını açıkladı. Adisi, "Bağdat’la yapılacak herhangi bir görüşmenin şartlara dayalı olacağı kesin. Bunlar Irak’ın bütünlüğü, anayasa, sınır kapıları ve havalimanlarının devredilmesi" dedi.

25 Eylül'de Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri harekete geçip Kerkük, Şengal ve Mahmur'u Peşmerge'den çatışmadan almıştı. Irak hükümeti, IKBY'ye diyalog için bir dizi yeni şart öne sürdü. Merkezi hükümet, havaalanlarından sınır kapılarına uzanan bir dizi alanda kontrol talep etti.

İbadi’nin sözcüsü Saad Adisi, “Irak hükümeti, Bağdat’la görüşmek üzere resmi bir Kürt heyetinin gelmesi için belirli bir takvim öne sürmedi. Diyalog kapısı herkese veya herhangi bir müzakere heyetine açık” dedikten sonra şu şartları öne sürdü: “Bağdat’la yapılacak herhangi bir görüşmenin şartlara dayalı olacağı kesin. Bunlar Irak’ın bütünlüğü, anayasa, sınır kapıları ve havalimanlarının devredilmesi, ülkenin serveti, peşmerge güçleri, Kürt güvenlik kurumları, tartışmalı bölgelerde hukukun uygulanması ve Kürdistan Bölgesi tarafından anayasaya aykırı olarak atılabilecek adımların engellenmesidir.”

Adisi, “Referandum ve sonuçları hakkında hiçbir şekilde görüşme yapılmayacak” ifadesini kullandı.