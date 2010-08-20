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Dünya

BAĞDAT'TAKİ SALDIRIYI EL KAİDE ÜSTLENDİ BAĞDAT (A.A)

20 Ağustos 2010 12:18

-BAĞDAT'TAKİ SALDIRIYI EL KAİDE ÜSTLENDİ BAĞDAT (A.A) - 20.08.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta salı günü düzenlenen ve 59 kişinin öldüğü intihar saldırısını terör örgütü El Kaide'nin Irak kolunun üstlendiği bildirildi. ABD'nin, aşırı dinci internet sitelerini takip eden merkezinden yapılan açıklamada, Bağdat'ta askerlik şubesi olarak hizmet veren eski Savunma Bakanlığı binasının önünde düzenlenen saldırıyı, El Kaide'nin kolu olan Irak İslam Devleti örgütünün üstlendiği belirtildi. Örgütün bir internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "saldırının, inançlarını para karşılığı satıp, ABD'nin Sünnilere karşı yürüttüğü savaşa alet olan bir grup Şiiyi cezalandırmak için düzenlendiği" kaydedildi. Askerlik için kayıt yaptırmaya gelenlerin toplandığı sırada düzenlenen intihar saldırısında 119 kişi de yaralanmıştı.

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