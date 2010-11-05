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Dünya

BAĞDAT'TAKİ SALDIRILARI EL KAİDE ÜSTLENDİ BAĞDAT (A.A)

05 Kasım 2010 22:52

-BAĞDAT'TAKİ SALDIRILARI EL KAİDE ÜSTLENDİ BAĞDAT (A.A) - 05.11.2010 - Irak'taki El Kaide örgütünün bir cephe yapılanması olduğu ve diğer Sünni isyancı örgütleri de bünyesinde barındırdığı kaydedilen ''Irak İslam Devleti'', Bağdat'ta hafta içinde Şii bölgelerini hedef alan 91 kişinin öldüğü saldırıları üstlendi. Irak İslam Devleti adıyla bir internet sitesinde yayımlanan açıklamayla Bağdat'ta salı günü Şiilerin gittiği lokanta ve kahvehaneleri hedef alan saldırıların sorumluluğu üstlenildi. Açıklamada, yeni saldırı tehditlerinde de bulunuldu.

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