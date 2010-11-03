-BAĞDAT'TAKİ SALDIRILARDA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR BAĞDAT (A.A) - 02.11.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta akşam saatlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda ölü sayısının 76'ya yükseldiği bildirildi. Yetkililer, çoğunlukla Şiilerin yaşadığı semtleri hedef alan saldırılarda yaralı sayısının da yaklaşık 200 olduğunu söyledi. Bomba yüklü araçlar, yola yerleştirilen bombalar ve havan toplarıyla düzenlenen saldırıları henüz üstlenen olmadı. Ancak patlamalar arasındaki koordinasyonun ve öncelikle Şiilerin hedef alınmasının El Kaide'ye bağlı Sünni militanları işaret ettiği belirtildi.