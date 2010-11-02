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Dünya

BAĞDAT'TAKİ SALDIRILARDA ÖLÜ SAYISI 50 BAĞDAT (A.A)

02 Kasım 2010 23:16

-BAĞDAT'TAKİ SALDIRILARDA ÖLÜ SAYISI 50 BAĞDAT (A.A) - 02.11.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'ın 20 semtini hedef alan saldırılarda en az 50 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Güvenlik kaynakları, aralarında Kazımiye, Sadr, Hay El Cihad, Hay El Amil, Bağdat El Cedide, Kemaliye, Rahmaniye, Şaab, Kıriat, Hüseyniye, Ebu Çir'in bulunduğu 20 semtte bomba yüklü araçlarla, yola yerleştirilen bombalarla ve havan toplarıyla düzenlenen saldırılarda en az 50 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını belirtti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Güvenlik güçlerinin saldırıların ardından yolları ve bazı köprüleri kapattığı bildirildi.

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