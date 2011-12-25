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Dünya

Bağdat'taki saldırıda bir Türk de öldü

Bağdat’ta 22 Aralık’ta düzenlenen ve 69 kişinin öldüğü saldırılarda, Hatay doğumlu Mehmet Uludağ adlı bir Türk vatandaşının da hayatını kaybetti

25 Aralık 2011 02:00

T24 - Bağdat’ta 22 Aralık’ta düzenlenen ve 69 kişinin öldüğü saldırılarda, Hatay doğumlu Mehmet Uludağ (49) adlı bir Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği öğrenildi.


İnşaat işi için Bağdat’a giden Uludağ,  henüz ikinci gününde bombalı saldırının kurbanı oldu. Ebu Dşir semtinde meydana gelen saldırının bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırı sırasında Uludağ’ın yanında olan  Mehmet Aşkar, “Sabah erkenden işe başladık. 08:30’da arkamızda bomba patladı. O bombanın etkisiyle yere yattık. O sırada Mehmet yerde baygın yatıyordu. Nihat arkadaşım ve Iraklı arkadaşlarla Mehmet’i arabaya bindirdik ve hastaneye götürdük. Mehmet arkadaşımız kurtarılamadı. Yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi. Patlamalarda 3 Türk vatandaşının da yaralandığı, sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.



Haşimi Türkiye’ye kaçmadı


Öte yandan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi’nin Türkiye’ye kaçtığı iddiaları yalanlandı. Fars Haber Ajansına konuşan Haşimi’nin sözcüsü Abdullah Kazım, “Sayın Haşimi Türkiye’ye kaçmadı, Erbil’de bölgesel yönetimin misafiri” dedi. Davutoğlu da bugün “Doğru olan Haşimi’nin Irak’ta kalması” demişti.

 

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