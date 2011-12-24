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Dünya

Bağdat'taki patlamalarda bir Türk hayatını kaybetti BAĞDAT (A.A) 

24 Aralık 2011 20:53

-Bağdat'taki patlamalarda bir Türk hayatını kaybetti BAĞDAT (A.A) - 24.12.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta 22 Aralık'ta düzenlenen bombalı saldırılarda bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 3 Türk'ün de yaralandığı bildirildi. Bağdat'ta 22 Aralık'ta düzenlenen ve 69 kişinin öldüğü saldırılarda, Hatay doğumlu Mehmet Uludağ (49) adlı bir Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili açıklama yapan Bağdat Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Hakim Abdülzehra, Mehmet Uludağ'ın, Bağdat'ın güneyinde yeralan Ebu Dşir semtinde geçen perşembe yerel saatle 08:30'da bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi. Abdülzehra, aynı saldırıda 3 Türk vatandaşının da yaralandığını belirterek, yaralıların hastanelere kaldırıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Terör saldırılarında hayatını kaybeden Uludağ'ın Bağdat'a sadece 2 gün önce geldiği ve bir inşaat şirketinde çalışmak üzere burada bulunduğu öğrenildi. Saldırı esnasında Uludağ ile olduğunu ifade eden Mehmet Aşkar, Irak'a çalışmak için 3 arkadaşla birlikte geldiklerini ve gelişlerinin ikinci günü patlamaların meydana geldiğini söyledi. Aşkar, "Sabah erkenden işe başladık. Çalıştığımız sırada saat 08:30'da arkamızda bomba patladı. O bombanın etkisiyle yere yattık. O sırada Mehmet arkadaşımız yerde baygın yatıyordu. Nihat arkadaşım ve Iraklı arkadaşlarla Mehmet'i arabaya bindirdik ve hastaneye götürdük. Mehmet arkadaşımız kurtarılamadı. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu. Öte yanda AA muhabiri edindiği bilgiye göre, Uludağ'ın cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesi için resmi işlemlerin başlatıldığı, cenazenin Türkiye'ye en geç çarşamba günü gönderileceği öğrenildi.

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