Bağdat'ta yine kan gölü: 75 ölü, 310 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde meydana gelen patlamalarda 75 kişi öldü, 310 kişi de yaralandı.



Bağdat, aylardan beri ilk kez bu sabah şiddetli saldırılara hedef oldu.



Kentte eş zamanlı olarak El Salihiye, Hafız El Kadi, Bab El Muazzam, El Beyya ve Kerrade semtlerinde patlamalar oldu.



Saldırılardan ilki Hafız El Kadi ve ikincisi Yeşil Bölgenin bitişiğindeki Salihiye semtinde düzenlendi.



Üçüncü saldırı ise Yeşil Bölgenin yanındaki Dışişleri Bakanlığı'nı hedef aldı.



Dışişleri Bakanlığı'na düzenlenen saldırının bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildiği, olayda 75 kişinin öldüğü, 310 kişi de yaralandığı bilgisi verildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.



Olayda yaralananların çoğunun Bakanlık çalışanı olduğu belirtildi. Saldırılardan hemen sonra Irak güvenlik güçleri ve ambulanslar olay yerine hareket etti.



Irak güvenlik güçleri olay yerlerini hemen kuşattı. Olay yerinde bulunan halk arasında büyük bir panik yaşanırken etraftaki evler zarar gördü ve birçok evin camları kırıldı.



Televizyonların yayımladığı görüntülerde, patlamalardan birinin sıkı korunan Yeşil Bölgedeki parlamento binası ve diplomatik misyonların bulunduğu binaların yakınında meydana geldiği görülüyor.



BM güvenlik görevlileri, en az bir havan topu mermisinin BM binaları ile Yeşil Bölge'ye isabet etmiş olabileceğini söylediler.