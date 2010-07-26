Bağdat'ta televizyona intihar saldırısı

T24- Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan El Arabiya televizyonunun bürosuna bu sabah düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü bildirildi.



Bağdat Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Kasım Ata yaptığı açıklamada, saldırının bomba yüklü bir minibüsle düzenlendiğini belirtti.



Ata, Harisiye semtindeki büroya düzenlenen saldırıda 3 güvenlik görevlisi ile bir temizlik işçisinin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla yaralının olduğunu söyledi.



Saldırıda kullanılan minibüsün dikkat çekmeden yakınlardaki kontrol noktasından geçtiği, televizyon binasının önünde infilak ettiği kaydedildi.



Polisin kordon altına aldığı bölgeye çok sayıda ambulansın gönderildiği, 5 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.