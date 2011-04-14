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Dünya

BAĞDAT'TA SOKAKLARDA GÖSTERİ YASAKLANDI BAĞDAT (A.A)

14 Nisan 2011 02:02

-BAĞDAT'TA SOKAKLARDA GÖSTERİ YASAKLANDI BAĞDAT (A.A) - 13.04.2011 - Bağdat'ta ''ticarethane sahiplerini rahatsız etmemek için'' sokaklarda siyasi gösteri düzenlenmesinin yasaklandığı, gösterilerin bundan böyle belirlenen statlarda yapılacağı bildirildi. Bağdat Askeri Komutanlığı Sözcüsü General Kassam Atta, ''bundan böyle Ferdous ve Tahrir meydanları yerine, el Şaab, Kachafa ve Zawra statlarında gösteri düzenlenebileceğini'' belirtti. Atta, birçok ticarethane sahibi ile sokak satıcısının, gösterilerin, işlerini ve trafiği aksattığından şikayetçi olmalarını bu kararın gerekçesi olarak gösterdi.

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