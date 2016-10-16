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Dünya

Bağdat'ta Şii'lere yönelik intihar saldırısı; 34 ölü

IŞİD, Bağdat'ın kuzeyindeki El Şaab semtinde canlı bomba saldırısı düzenledi

16 Ekim 2016 00:08

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki El Şaab semtinde Şii'lere ait, Kerbela olayını anma etkinliklerinin düzenlendiği  taziye çadırına intihar saldırısı düzenledi. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Saldırıyla ilgili bir bildiri yayınlayan Bağdat operasyonlar komutanlığı 'saat 12.00 civarında taziye çadırında öğlen yemeğinin verildiği sırada kalabalığın içine dalan bir intihar eylemcisi giydiği bombalı yeleği havaya uçurdu, saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı' ifadesi yer aldı.

Hazreti Muhammed'in torunlarından Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin Kerbela şehrinde şehit edilişinin bin 377'nci yılı nedeniyle kurulan yas çadırına yönelik intihar saldırısında, ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü, 21'inin yaralandığı açıklanmıştı.

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