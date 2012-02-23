Bağdat'taki 9 bombalı saldırıda en az 50 kişi öldü!

T24 - Irak'ta başta başkenti Bağdat olmak üzere, çeşitli kentlerde bu sabah düzenlenen bir dizi bombalı saldırı sonucu en az 50 kişi öldü, 200 kadar kişi de yaralandı.

Yetkililer, saldırıların büyük bölümünün Şii mahallelerinde meydana geldiğini, çoğunda polis kontrol noktası ve devriyelerinin hedef aldığını belirtiyor. En fazla can kaybına yol açan saldırı Kerrada semtinde düzenlendi; polise ait bir kontrol noktası yakınında meydana gelen patlamada 9 kişi öldü. Patlama çevredeki binalarda sarsıntı yarattı ve mağazalarda hasara yol açtı.

Bağdat'ın kuzeyindeki Kazımiye semtinde bir otomobile yerleştirilen bomba 6 kişinin ölümüne yol açtı. Başkentin Serefiye mahallesinde de silahlı kişiler, polise ait bir kontrol noktasında 6 kişiyi öldürdü. Başkentin Mensur, Dorat Ebu Şir, Saidiye, Medain ve Taci semtlerinde de bombalı ve silahlı saldırılar düzenlendi.

Bağdat ile sınırlı değil

Bakuba, Kerkük, Musul, Selahaddin, Hilla ve Diyala'nın da aralarında olduğu 10'dan fazla yerleşim yeri de aynı sıralarda bir ya da bir kaç bombalı saldırıya hedef oldu. Çoğunlukla bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıların hedefleri arasında polisin yanı sıra devlet daireleri, restoranlar ve bir okul da vardı.

Toplam 2,5 saatlik bir zaman dilimi içinde düzenlenen ve eşgüdümlü olduğu düşünülen saldırıları üstlenen olmadı. Ülkedeki şiddet olayları Aralık ayında son Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinden bu yana yoğunlaştı.

Yetkililer bugünkü saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Geçen hafta da Bağdat'taki Irak Polis Akademisi yakınlarında düzenlenen intihar saldırısı sonucu 18 kişi yaşamını yitirmişti.

Irak'ın Şii Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çoğunlukla Sünni Irakiye bloğundan olan kıdemli siyasetçilere karşı tavır alması ardından ülkedeki Şii hedefler giderek daha fazla saldırılara hedef oluyor. Nuri el Maliki hükümeti, Sünni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi aleyhinde 'ölüm timleri' oluşturduğu gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu adım mezhepler arasındaki gerginliği körükleyen bir adım oldu. Suçlamaları reddeden Haşimi halen kuzey Irak'taki Kürt yönetiminin koruması altında bulunuyor. BBC'nin Bağdat'taki muhabirlerinden Rafid Cabburi konuştuğu bir Irak hükümeti yetkilisinin son saldırılar konusunda da Haşimi'yi suçladığını bildiriyor.

Aranan örgüt lideri yakalandı

Irak İçişleri Bakanlığı son saldırılardan hemen önce, Çarşamba akşamı ülkedeki Ensar-ül Sünnet adlı Sünni isyancı grubun lideri olarak gösterilen Velid Halid Ali'nin yakalandığını duyurmuştu. El Kaide bağlantılı olduğu öne sürülen grubun lideri olarak uzun süredir aranan Ali'nin Suriye'den Irak'a girmeye çalıştığı sırada yakalandığı açıklandı.

El Kaide ile bağlantılı hareketlerin burada, Beşar Esad yönetiminin devrilmesi için muhalif gruplara destek verdiği bildiriliyor.

Amerikan istihbaratı Şam ve Halep'teki bombalamaların arkasında Irak'taki El Kaide yandaşlarının olduğuna inanıyor.