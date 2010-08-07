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BAĞDAT'TA SALDIRILAR SÜRÜYOR: 5 ÖLÜ BAĞDAT (A.A)

07 Ağustos 2010 16:55

-BAĞDAT'TA SALDIRILAR SÜRÜYOR: 5 ÖLÜ BAĞDAT (A.A) - 08.07.2010 - Bağdat'ın El Kazımiye semtinde düzenlenen, 12 İmamdan 7'ncisi olan Musa Kazım'ı anma etkinliklerine katılmaya giden Şiileri hedef alan saldırılar sürüyor. Asvat El Irak haber ajansının bir güvenlik kaynağına dayanarak verdiği habere göre, Bağdat'ın güneydoğusunda, El Meştal köprüsü yakınından geçen Şii konvoyunu hedef alan son saldırıda 5 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Ajans, İmam Musa Kazım'ı anma etkinliklerine gelen Şiileri hedef alan saldırılarda son iki gün içinde toplam 49 kişinin öldüğünü 213 kişinin yaralandığını duyurdu.

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