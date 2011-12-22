Bağdat'ta saldırı: 63 ölü

T24 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah düzenlenen bombalı saldırılarda 63 kişinin öldüğü, en az 179 kişinin yaralandığı bildirildi.





Bağdat'ı sarsan ve yerel saatle 06.45'te başlayan bombalı saldırılar, Hay El Amil, El Emin, Bab El Muazzam, Şula, Azamiye, Ebu Dşir, Kerrade, Şaab ve Mağrib semtlerini hedef aldı.





Bomba yüklü araçlarla ve yola yerleştirilen bombalarla düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 63 kişi öldü, 179 kişi yaralandı.





Bağdat'ın merkezinde bulunan Allavi semtinde yola yerleştirilen iki bombanın patlaması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Şehrin kuzeyinde kalan Şaab semtinde bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.





Hay El Emin semtindeki saldırıda 5 kişi ölürken, 15 kişi yaralandı. Çoğunluğu Şii olan ve Bağdat'ın güneyindeki Ebu Dşir semtinde bomba yüklü araçla ve yola yerleştirilen bombayla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.





Dicle nehrinin doğu yakasında kalan Kerrade semtinde bir devlet dairesi önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda da 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Azamiye semtinde El Mağrib caddesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.





Azamiye semtinde yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi ölürken, 6 kişi yaralandı.





Irak güvenlik ve sağlık yetkilileri, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu bildirdi.





