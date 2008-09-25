Bağdat'ta polisler hedef alındı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeydoğusunda bir Sünni köyünde Iraklı güvenlik güçlerinin hedef alındığı saldırıda ölenlerin sayısının 35'e çıktığı bildirildi.

Polis, Diyala vilayetinin başkenti Bakuba yakınlarındaki köyde, silahlı kişilerin polisleri ve ABD'nin desteklediği bir Sünni grubun üyelerini pusuya düşürdüklerini ve bu saldırıdaki can kaybının 20'den 35'e çıktığını kaydetti.

Polis ve hükümet yetkilileri, köyde çıkan çatışmanın yaklaşık 2 saat sürdüğünü ve baskının önceden planlandığını bildirdiler.