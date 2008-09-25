T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bağdat'ta polisler hedef alındı

Irak'ta saldırı: Ölü sayısı 35

25 Eylül 2008 03:00

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeydoğusunda bir Sünni köyünde Iraklı güvenlik güçlerinin hedef alındığı saldırıda ölenlerin sayısının 35'e çıktığı bildirildi.

 

Polis, Diyala vilayetinin başkenti Bakuba yakınlarındaki köyde, silahlı kişilerin polisleri ve ABD'nin desteklediği bir Sünni grubun üyelerini pusuya düşürdüklerini ve bu saldırıdaki can kaybının 20'den 35'e çıktığını kaydetti.

 

Polis ve hükümet yetkilileri, köyde çıkan çatışmanın yaklaşık 2 saat sürdüğünü ve baskının önceden planlandığını bildirdiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24