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Dünya

Bağdat'ta oyların yeniden sayımına Pazartesi günü başlanacak

Bağdat'ta oyların yeniden sayımına Pazartesi günü başlanacağı açıklandı.

30 Nisan 2010 03:00

T24- Irak Seçim Komisyonu Bağdat’taki oyların yeniden sayımının Pazartesi günü başlayacağını ve en az iki hafta süreceğini açıkladı.


Komisyon 10 gün önce oyların yeniden sayılacağını açıklamış ancak sayımın ne zaman başlayacağını bildirmemişti.


Oyların yeniden sayımını Başbakan Nuri El Maliki istedi. Maliki’nin başında olduğu Hukuk Devleti Koalisyonu, Bağdat’ın da içinde olduğu 5 seçim bölgesinde geniş çaplı oy yolsuzluğu yapıldığını iddia ediyor.


İlk sonuçlara göre, Bağdat’ta Maliki’nin koalisyonu, eski başbakan İyad Allawi’nin El Irakiye Koalisyonu’ndan iki sandalye fazla  aldı. Ancak Irak genelinde Allawi, iki sandalye fazla çıkararak seçimi kazandı.

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