Bağdat'ta oylar yeniden sayılacak

T24 - Irak seçim komisyonundan bir yetkili, ülkede 7 Mart'ta yapılan parlamento seçimlerinde Bağdat'ta kullanılan oyların, Başbakan Nuri El Maliki'nin lideri olduğu seçim ittifakının şikayeti üzerine yeniden sayılacağını belirtti.





Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu yetkilisi Hamdiye el Hüseyni, seçim şikayetlerini inceleyen 3 üyenin, oyların yeniden sayılmasına karar verdiğini kaydetti.





Hamdiye el Hüseyni, oyların elle sayılmasına hemen başlanacağını, ancak sayımın ne kadar süreceğini bilmediğini söyledi.





Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin lideri olduğu seçim ittifakı, genel seçimlerde sayımı yapılan 750 bin oyun şüpheli olduğunu, bu düzeydeki oyun seçim sonucunu değiştirebilecek olması nedeniyle Bağdat dahil 5 bölgede oyların yeniden sayılmasını talep etmişti.





Maliki'nin lideri olduğu Hukuk Devleti İttifakı, 7 Mart'ta yapılan seçimde, eski Başbakan İyad Allavi'nin partisi karşısında 2 sandalye daha az kazanarak seçimden ikincilikle çıkmıştı.