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Dünya

BAĞDAT'TA ÖLÜ SAYISI 21'E ÇIKTI BAĞDAT (A.A)

19 Eylül 2010 14:59

-BAĞDAT'TA ÖLÜ SAYISI 21'E ÇIKTI BAĞDAT (A.A) - 19.09.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'taki çifte bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 21'e çıktı. Başkenin batı kesiminden sorumlu Tuğgeneral Ali Fethal, Mansur semtinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını söyledi. Mansur'daki saldırıdan dakikalar sonra Kazımiye semtindeki Aden meydanında yine bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 9 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıda ölenlerden ikisinin polis olduğu belirtildi.

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