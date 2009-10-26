Bağdat'ta ölü sayısı 147'ye yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki resmi binanın hedef alındığı intihar saldırılarında ölenlerin sayısının 147'ye yükseldiği bildirildi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen polis ve sağlık yetkilileri, ölenler arasında adalet bakanlığından 35, vilayet binasından en az 25 kişinin bulunduğunu söyledi.

Irak'ta 2 yıl içinde meydana gelen bu en kanlı saldırıda yaralananların sayısının da en az 721 olduğu belirtildi.

Irak'ta 14 Ağustos 2007 tarihinde bir Yezidi köyünde 4 bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırıda 500'den fazla Yezidi hayatını kaybetmişti.