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Dünya

BAĞDAT'TA MOTOSİKLET VE BİSİKLET YASAĞI ANKARA (A.A)

07 Temmuz 2010 15:25

-BAĞDAT'TA MOTOSİKLET VE BİSİKLET YASAĞI ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta motosiklet ve bisiklete binme yasağı getirildi. Asvat El Irak haber ajansının haberine göre, Bağdat Operasyonlar Komutası, bugünden geçerli olmak üzere, başkent Bağdat'da düzenlenen Şii bayramı dolayısıyla kent içinde bisiklet ve motosiklete binilmesini yasakladı. Irak'ın devlet yönetimindeki El Irakiye televizyonuna dayandırılan haberde, bisiklet ve motosiklet yasağının bu konuda yapılacak ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğu kaydedildi.

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