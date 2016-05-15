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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD, Bağdat'ta LPG tesisine intihar saldırısı düzenledi

Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarındaki bir LPG dolum tesisine düzenlenen intihar saldırısında en az 11 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

15 Mayıs 2016 17:32

Irak güvenlik yetkililerinin verdiği bilgiye göre silahlı sekiz kişi sabah saatlerinde Bağdat'ın yaklaşık 20 kilometre kuzeyinde bulunan Taci'deki tesise saldırı düzenledi. Saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tesisin girişlerinden birini bomba yüklü bir araçla havaya uçuran saldırganlar, ardından üzerlerindeki patlayıcıları ateşlemeye başladı. Bir ordu yetkilisinin verdiği bilgilere göre güvenlik güçleri altı saldırganı üzerlerindeki patlayıcıları ateşleyemeden vurarak etkisiz hale getirdi.

Patlamaların etkisiyle 3 gaz tankeri alev alırken Irak ordusundan yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

IŞİD'in geçen hafta Irak'ta düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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