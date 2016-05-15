IŞİD, Bağdat'ta LPG tesisine intihar saldırısı düzenledi

Irak güvenlik yetkililerinin verdiği bilgiye göre silahlı sekiz kişi sabah saatlerinde Bağdat'ın yaklaşık 20 kilometre kuzeyinde bulunan Taci'deki tesise saldırı düzenledi. Saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tesisin girişlerinden birini bomba yüklü bir araçla havaya uçuran saldırganlar, ardından üzerlerindeki patlayıcıları ateşlemeye başladı. Bir ordu yetkilisinin verdiği bilgilere göre güvenlik güçleri altı saldırganı üzerlerindeki patlayıcıları ateşleyemeden vurarak etkisiz hale getirdi.

Patlamaların etkisiyle 3 gaz tankeri alev alırken Irak ordusundan yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

IŞİD'in geçen hafta Irak'ta düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.