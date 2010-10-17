-BAĞDAT'TA KUYUMCU SOYGUNUNDA ÇATIŞMA: 7 ÖLÜ BAĞDAT (A.A) - 17.10.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta kuyumcu dükkanlarına silahlı soygun girişimleri sırasında güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 7 kişi öldü. Polis yetkililerinin açıklamalarına göre, Bağdat'ın batısındaki nüfusun çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu Mansur mahallesinde, iki otomobille gelen silahlı saldırganların koordineli olduğu düşünülen soygun girişimi sırasında, güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, üç kuyumcu dükkanının sahipleri ile 2 silahlı saldırgan ve 2 polis öldü. Adı belirtilmeyen iki polis yetkilisinin verdiği can kaybı sayısı, hastane çalışanları tarafından doğrulanırken, soygun girişimi ve çatışma hakkında başka bilgi alınamadı.