Bağdat'ta kanlı gün

T24-

Bombalı saldırıda ölen yok, yaralananlar var.



Saldırılar Bağdat'ın farklı noktalarının aynı anda farklı yöntemlerle hedef alınabileceğinin göstergesi.



İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre de bombalı ve silahlı saldırı direnişin taktik değişikliğine gittiğini gösteriyor.



Irak'ta mart ayında yapılan seçimlerin ardından siyasi istikrar sağlanmış değil.



Siyasi grupların itirazları üzerine oyların Bağdat'ta yeniden sayımı henüz tamamlanmadı. (Cnntürk)