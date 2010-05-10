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Dünya

Bağdat'ta kanlı gün

Bağdat'ta en az altı kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendi, yedi Irak askeri öldü, hemen hemen aynı saatlerde üç kontrol noktası da bombaların hedefi oldu.

10 Mayıs 2010 03:00

T24- Seçimin ardından hükümetin kurulamadığı Irak'ta Sünni direniş saldırılarda taktik değiştiriyor. Başkent Bağdat'ta en az altı kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendi, yedi Irak askeri öldü, hemen hemen aynı saatlerde üç kontrol noktası da bombaların hedefi oldu. 
    

Bombalı saldırıda ölen yok, yaralananlar var.


Saldırılar Bağdat'ın farklı noktalarının aynı anda farklı yöntemlerle hedef alınabileceğinin göstergesi.


İçişleri Bakanlığı kaynaklarına göre de bombalı ve silahlı saldırı direnişin taktik değişikliğine gittiğini gösteriyor.


Irak'ta mart ayında yapılan seçimlerin ardından siyasi istikrar sağlanmış değil.


Siyasi grupların itirazları üzerine oyların Bağdat'ta yeniden sayımı henüz tamamlanmadı. (Cnntürk)

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