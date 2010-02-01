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Dünya

Bağdat'ta kanlı gün

Bağdat'ta Şiileri hedef alan bir intihar eyleminde, en az 41 kişi hayatını kaybetti.

01 Şubat 2010 02:00

T24 - Bağdat'ta Şiileri hedef alan bir intihar eyleminde, en az 41 kişi hayatını kaybetti.

 
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen ve Şii hacıları hedef alan bir intihar saldırısında 41 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı ve Irak polisi, 106 kişinin de yaralandığı saldırıda, ölen ve yaralananlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirtti.

Bağdat'ın kuzeyindeki Babüşşem semtinde Kerbela'ya gidenlerin dinlenmek üzere durduğu sırada bir kadın eylemci, üzerindeki bombaları patlatmıştı.


Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin'in şehadetinin 5 Şubat'taki 40. gününün yıl dönümü olan Erbain töreni için günlerdir Şiiler akın akın Kerbela'ya gidiyor.

Irak'ta Mart ayında yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesi saldırılarda artış gözleniyor. Geçen haftalarda hükümet binalarını hedef alan saldırılarda, onlarca sivil hayatını kaybetmişti.


 

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