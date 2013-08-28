Bağdat’ta kanlı çarşamba; 71 ölü, 201 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın değişik bölgelerinde bu sabah meydana gelen eş zamanlı patlamalarda, ilk belirlemelere göre, 71 kişi öldü, 201 kişi de yaralandı.

Başkent Bağdat’ta 6 Şii mahallesindeki otopark, pazar ve restoranları hedef alan saldırıları henüz üstlenen olmadı. Bombaların, Kazimiye, Sadr, Şaab, Şula, Cemile ve Mahmudiye mahallelerinde patlatıldığı öğrenildi.

Irak’t geçen hafta meydana gelen patlamalarda da 32 kişi hayatını kaybetmişti.

2013 temmuzunda Irak’ta düzenlenen saldırılarda bin kişi hayatını kaybetmiş, bu sayı 2008 yılından bu yana en kanlı ay olarak tarihe geçmişti.