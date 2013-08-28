T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bağdat’ta kanlı çarşamba; 71 ölü, 201 yaralı

Şiddetin pençesindeki Irak, güne patlama haberleriyle başladı. Başkent Bağdat'ta Şiileri hedef alan saldırılarda 71 kişi öldü, 201 kişi yaralandı

28 Ağustos 2013 14:04

 

Irak’ın başkenti Bağdat’ın değişik bölgelerinde bu sabah meydana gelen eş zamanlı patlamalarda, ilk belirlemelere göre, 71 kişi öldü, 201 kişi de yaralandı.

Başkent Bağdat’ta 6 Şii mahallesindeki otopark, pazar ve restoranları hedef alan saldırıları henüz üstlenen olmadı. Bombaların, Kazimiye, Sadr, Şaab, Şula, Cemile ve Mahmudiye mahallelerinde patlatıldığı öğrenildi.

Irak’t geçen hafta meydana gelen patlamalarda da 32 kişi hayatını kaybetmişti.

2013 temmuzunda Irak’ta düzenlenen saldırılarda bin kişi hayatını kaybetmiş, bu sayı 2008 yılından bu yana en kanlı ay olarak tarihe geçmişti.

ETİKETLER

ırakbağdatpatlamaşiddetmezhep savaşışiisünnisuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24