Bağdat'ta IŞİD saldırısı

IŞİD terör örgütü, internette yayınlanan bir açıklama ile Bağdat'ın doğusundaki bir

alışveriş merkezine düzenlenen ve en az 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını

üstlendi.

Polisin verdiği bilgilere göre, saldırıda Bağdat'ın doğusunda ağırlıklı olarak Şiilerin

yaşadığı El Cedide bölgesindeki bir alışveriş merkezi hedef alındı. İçişleri Bakanlığı,

bina önünde bombalı araçlarla düzenlenen eylemin ardından silahlı saldırganların

binanın kontrolünü ele geçirdiğini ve çok sayıda kişinin de rehin alındığını duyurdu.

Polis Sözcüsü, saldırganların öldürüldüğünü ve rehinelerin de serbest bırakıldığını

açıkladı. Resmi verilere göre saldırı sırasında en az 12 kişi hayatını kaybetti, ancak

saldırıyı üstlenen IŞİD örgütü ölü ve yaralı sayısının 90 olduğunu ileri sürdü.

Doğuda da eylem

Öte yandan Irak'ın doğusunda da bombalı saldırılar düzenlendiği bildirildi. Mukdadiye

kentindeki intihar saldırısında ise en az 20 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda

kişinin de yaralandığı belirtildi. Görgü tanılarının verdiği bilgilere göre, bir intihar

saldırganı bölgedeki bir gazinonun önünde kendisini havaya uçurdu.