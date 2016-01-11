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Dünya
Deutsche Welle

Bağdat'ta IŞİD saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir alışveriş merkezini hedef alan bombalı saldırıda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

11 Ocak 2016 22:46

IŞİD terör örgütü, internette yayınlanan bir açıklama ile Bağdat'ın doğusundaki bir
alışveriş merkezine düzenlenen ve en az 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını
üstlendi.

Polisin verdiği bilgilere göre, saldırıda Bağdat'ın doğusunda ağırlıklı olarak Şiilerin
yaşadığı El Cedide bölgesindeki bir alışveriş merkezi hedef alındı. İçişleri Bakanlığı,
bina önünde bombalı araçlarla düzenlenen eylemin ardından silahlı saldırganların
binanın kontrolünü ele geçirdiğini ve çok sayıda kişinin de rehin alındığını duyurdu.
Polis Sözcüsü, saldırganların öldürüldüğünü ve rehinelerin de serbest bırakıldığını
açıkladı. Resmi verilere göre saldırı sırasında en az 12 kişi hayatını kaybetti, ancak
saldırıyı üstlenen IŞİD örgütü ölü ve yaralı sayısının 90 olduğunu ileri sürdü.

Doğuda da eylem

Öte yandan Irak'ın doğusunda da bombalı saldırılar düzenlendiği bildirildi. Mukdadiye
kentindeki intihar saldırısında ise en az 20 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda
kişinin de yaralandığı belirtildi. Görgü tanılarının verdiği bilgilere göre, bir intihar
saldırganı bölgedeki bir gazinonun önünde kendisini havaya uçurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IrakBağdatIŞİDBağdat CedideBakanlığıSözcüsüDeutsche Welle Türkçe Rtr/Afp BÖ/BD

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