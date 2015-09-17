Bağdat'ta IŞİD saldırıları: En az 21 kişi öldü, 68 kişi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde polis kontrol noktalarını hedef alan iki intihar saldırısı düzenlendi. IŞİD'in üstlendiği saldırılarda en az 21 kişi öldü, 68 kişi de yaralandı.

Associated Press'in haberine göre; iki saldırı da intihar bombacılarıyla gerçekleştirildi. Bombacılardan biri Bab El Şarki bölgesinde kendini patlatırken; olayda dokuz sivil, üç polis memuru öldü. Diğer saldırgan ise El Vethbe Meydanı'nda eylemini gerçekleştirdi. Bu saldırıda ise dört polisin aralarında bulunduğu dokuz kişi hayatını kaybetti.