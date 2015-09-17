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Dünya

Bağdat'ta IŞİD saldırıları: En az 21 kişi öldü, 68 kişi yaralandı

Irak'ın başkentinde, iki ayrı noktada düzenlenen intihar saldırısı düzenlendi

17 Eylül 2015 17:55

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde polis kontrol noktalarını hedef alan iki intihar saldırısı düzenlendi. IŞİD'in üstlendiği saldırılarda en az 21 kişi öldü, 68 kişi de yaralandı.

Associated Press'in haberine göre; iki saldırı da intihar bombacılarıyla gerçekleştirildi. Bombacılardan biri Bab El Şarki bölgesinde kendini patlatırken; olayda dokuz sivil, üç polis memuru öldü. Diğer saldırgan ise El Vethbe Meydanı'nda eylemini gerçekleştirdi. Bu saldırıda ise dört polisin aralarında bulunduğu dokuz kişi hayatını kaybetti. 

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