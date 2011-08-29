T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bağdat'ta intihar saldırısı: 29 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir camide yatsı namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 29 kişi öldü, 50 kişi yar

29 Ağustos 2011 03:00

T24 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir camide yatsı namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 29 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.


Bağdat'ın batısında bulunan Gazaliye semtindeki Sünni Vakfı merkezinin bulunduğu Um El Kura Camisi'ne yatsı namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 29 kişi öldü, 50 kişide yaralandı.


Irak Milli Meclisi'nde milletvekili olan Halid El Fehdavin de saldırıda hayatını kaybetti.


Saldırıda hayatını kaybedenler arasında namaza gelen çocuklar da bulunuyor.


Irak güvenlik kaynakları, namaz sırasında üzerine patlayıcı kuşak geçirmiş intihar eylemcisinin camiye girerek patlayıcıları patlattığını bildirdi.


Saldırıda, Sünni Divanı Vakfı Başkanı Dr. Ahmed Abdulğafur El Samarrai de yaralandı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24