Bağdat'ta intihar saldırısı: 29 ölü

T24 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir camide yatsı namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 29 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.



Bağdat'ın batısında bulunan Gazaliye semtindeki Sünni Vakfı merkezinin bulunduğu Um El Kura Camisi'ne yatsı namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 29 kişi öldü, 50 kişide yaralandı.



Irak Milli Meclisi'nde milletvekili olan Halid El Fehdavin de saldırıda hayatını kaybetti.



Saldırıda hayatını kaybedenler arasında namaza gelen çocuklar da bulunuyor.



Irak güvenlik kaynakları, namaz sırasında üzerine patlayıcı kuşak geçirmiş intihar eylemcisinin camiye girerek patlayıcıları patlattığını bildirdi.



Saldırıda, Sünni Divanı Vakfı Başkanı Dr. Ahmed Abdulğafur El Samarrai de yaralandı.